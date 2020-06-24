Öğrencilere sınav öncesi maskeyle test çözün tavsiyesi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, 27-28 Haziran'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere streslerini azaltacak ve motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin sınav öncesinde çalışmayı yavaş yavaş bırakıp zihinsel ve fiziksel olarak kendilerini yormayacak şekilde davranmasının önemli olduğunu belirten Coşkun, "Sınav öncesinde bu çok önemli. Öğrencilerin sınavla ilgili endişeleri olabilir. Bunlara odaklanmak yerine sınava odaklansınlar." diye konuştu.

"Maskeyi dikkatlerini dağıtacak bir unsur haline getirmesinler"

Coşkun, öğrencilerin sınavdaki performansını nasıl arttıracağını düşünmesinin önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sınavın sonuçlarını düşünmek onları çok daha fazla strese sokup kaygılarını arttıracaktır. Öğrenciler sınavda maske konusunda endişe yaşayabilirler. Bu çok normal bir durum. Kaygı yaşamaları çok normal ama kendileri gibi sınava giren binlerce öğrenci de var ve onlar da bu kaygıları yaşıyor. Sınavda 'yakınımdaki hasta mı?' diye düşünmesinler. Bunları düşünmek yerine sınava odaklanıp, en iyi performansı göstermeye odaklansınlar. Kendi soruları ve çözümleri dışında hiçbir şey düşünmesinler. Sınava kalan bu kısa sürede kendilerini maskeyle soru çözmeye alıştırsınlar. Günde 10-25 dakikayla başlayarak son gün 1 saat maskeyle soru okuyup maskeyle alıştırma yapsınlar. Sınav esnasında 'maske koku yapabilir' diye bir düşüncesi varsa zaten ÖSYM onlara maske dağıtacak. Çok rahatsız olurlarsa görevliyle konuşup yedek maske isteyebilirler. Maskeyi dikkatlerini dağıtacak bir unsur haline getirmesinler."

"Son haftada maskeyle test çözmelerini tavsiye ediyoruz"

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çevik ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin olağan düzeninin bozulduğunu anlattı.

Çevik, pandemi şartlarında sosyal mesafeye göre yapılacak olan bu sınavda genç üniversite adaylarının başarılı olması için şu önerilerini sıraladı:

"Öğrencilerin YKS'ye sosyal mesafe ve salgın kaygısıyla girmemeleri gerekiyor. Öğrenciler, LGS'de olduğu gibi bu sınava da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav merkezlerine alınarak sınav olacaklar. Bundan dolayı öğrencilerin son haftada maskeyle test çözmelerini tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimizin bu süreçte tüm önlemleri alarak sınavı gerçekleştirecek olan kurumlara, yetkililere, okullarımıza, görevli olacak eğitimcilerimize güvenmelerini, üniversite seçimlerine ve geleceklerine yön verecek bu sınavın önemini bilmelerini ve yaşayacakları sosyal mesafe endişesinin öğrencilerimizin sınavı ile aralarına mesafe koymamasını tavsiye ediyoruz."

"Sınavdan önce sakin bir gün geçirilmeli"

Ahmet Çevik, sorularda verilen şekil ve verilerin tekrar çizilmemesi ve yazılmasının zaman kaybettireceğini dile getirerek, paragraf ya da bir parçaya bağlı sorularda önce sorunun okunması gerektiğini anlattı.

Sınav öncesinde öğrencilerin motivasyonunun yüksek olmasının önemli olduğunun altını çizen Çevik, dersler dışında sevilen aktivitelerin yapılmasının motivasyonu arttıracağını ifade etti.

Çevik, sınav kaygısının, adayın başarısını engelleyecek seviyede olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sınav öncesinde öğrenciler hep olumlu düşünerek kendilerine güvenmeli. Öğrenciler sınav öncesinde sakin bir gün geçirmeli. Ayrıca nefes egzersizleri, derin, yavaş nefes alıp vererek beyninize giden oksijeni arttırabilirsiniz ve bu sizin performansınızı arttıracaktır. Öğrencilere sınavda bildiklerinizden farklı bir şey sorulmayacak. Bunun için telaş yapmasınlar ve okulda sınava giriyormuş gibi düşünsünler. Öğrencilerin sınav haftası uyku düzenleri ve beslenmelerine de dikkat etmesi çok önemli. Ayrıca sınav haftasında yeni konu çalışmak zihin karışıklığına neden olabilir. Yeni konu çalışmak yerine güçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Denemeler gerçek sınavın provalarıdır"

Önceki yıllarda yayınlanan örnek soruların çözülmesinin de önemli olduğunu aktaran Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deneme sınavlarına ağırlık vermek çok önemli ama özellikle gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak deneme çözmek zaman yönetimi bakımından size büyük avantaj sağlayacaktır. Unutmayın denemeler gerçek sınavın provalarıdır. İyi bir performans için provalara gereken önemi vermeniz gerekir. Deneme sınavlarında yapamadığınız veya yanlış yaptığınız sorulara geri dönmeli ve onların çözüm yollarını anlamalısınız. Doğruya çevirdiğiniz her yanlış cevap sınavda size artı puan olarak geri dönecektir. Sınava girmeden önce sınav içeriğindeki derslerle ilgili ön yargılarınızı sınıfın kapısına bırakın. Ön yargı oluşturmadan, sınav başarısına odaklanarak bütün enerjimizi sınava verelim. Zaman kazanmak adına en hızlı çözdüğünüz soru gruplarından başlayabilirsiniz. Bu hem zamanınıza hem moralinize pozitif katkı sağlayacaktır. Ayrıca adaylar sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakmalıdır."

Çevik, ebeveynlerin sınav öncesinde, "ertesi gün çok büyük bir olay varmış gibi" davranmaması gerektiğini ve sınavdan önceki gün de sınavla ilgili konuşmalardan uzak durması gerektiğini sözlerine ekledi.