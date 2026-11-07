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Eğitim Öğrencilere siber zorbalık eğitimi! Dijital tehlikelere karşı bilinçlendiler!
Eğitim

Öğrencilere siber zorbalık eğitimi! Dijital tehlikelere karşı bilinçlendiler!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Öğrencilere siber zorbalık eğitimi! Dijital tehlikelere karşı bilinçlendiler!

Sinop’un Ayancık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri siber zorbalığa karşı bilinçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimi düzenledi.

Ayancık Yenikonak Ortaokulu'nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı. Eğitimde jandarma ekipleri, siber zorbalığın tanımını yaparak hangi davranışların bu kapsamda değerlendirildiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Program boyunca öğrencilere dijital ortamlardaki riskler ve siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri aktarıldı. Eğitimin en önemli bölümlerinden birinde ise öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda izlemeleri gereken adımlar paylaşıldı. Bu kapsamda gençlere; alınması gereken güvenlik önlemleri, şüpheli veya rahatsız edici durumların kimlere bildirilebileceği ve konunun yasal süreçler ile yasal yaptırımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimle; öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak hareket etmeleri, siber zorbalığa karşı güçlü bir farkındalık kazanmaları ve olası olumsuz durumlar karşısında doğru refleksleri geliştirmeleri hedeflendi.

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