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Otomotiv Ticari araç alacaklar dikkat! Fiyatı belli oldu... Nissan’ın yeni Primastar’ı Türkiye’de satışa çıkıyor
Otomotiv

Ticari araç alacaklar dikkat! Fiyatı belli oldu... Nissan’ın yeni Primastar’ı Türkiye’de satışa çıkıyor

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ticari araç alacaklar dikkat! Fiyatı belli oldu... Nissan’ın yeni Primastar’ı Türkiye’de satışa çıkıyor

Nissan Türkiye, hafif ticari araç ailesine Primastar’ı ekledi. Panelvan, Combi Van ve Combi olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulan model, 9 Kasım haftasından itibaren Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda yerini alacak.

Nissan, farklı iş kollarına yönelik yeni hafif ticari modeli Primastar’ı Türkiye pazarına getiriyor. Kargo ve lojistikten turizm ile personel taşımacılığına kadar geniş kullanım alanına sahip araç, üç farklı versiyon, iki motor seçeneği ve manuel ya da otomatik şanzımanla sunuluyor.

 

Ticari müşterilere 1,2 milyon TL’ye kadar finansman

Lansman döneminde vergi levhası bulunan müşteriler için Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle 1.200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli özel ödeme seçeneği sunuluyor. Primastar ayrıca 5 yıl veya 160 bin kilometre garanti kapsamında satışa çıkıyor. Periyodik bakım aralığı ise 20 bin kilometre ya da yılda bir olarak belirlendi.

 

Euro NCAP’ten altın derece

Primastar, Euro NCAP’in ticari araçlara yönelik güvenlik değerlendirmesinde altın derece aldı. Modelde akıllı çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk algılama, trafik işareti tanıma ve hız limiti uyarısı gibi sürüş destek teknolojileri bulunuyor.

 

Panelvan 3 Euro palet taşıyabiliyor

Primastar Panelvan, 6,7 metreküp yük hacmi ve 1.251 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. 2.937 milimetrelik yükleme uzunluğu sayesinde üç Euro paletin taşınmasına imkân sağlıyor. Sürgülü yan kapı ile 180 derece açılabilen arka kapılar da yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırıyor.

 

Combi Van hem yolcu hem yük için

Primastar Combi Van, sürücü hariç 5 kişilik oturma düzeniyle geliyor. 4 metreküplük yük alanı bulunan model; mobilya, tekstil ve teknik servis gibi sektörlere yönelik konumlandırılıyor.

 

Primastar Combi 8+1 koltukla geliyor

Turizm, personel taşımacılığı ve aile kullanımına yönelik Primastar Combi’de 8+1 kişilik oturma düzeni bulunuyor. 170 beygir güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motor, 9 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Arka yolcu klima çıkışları ve geniş cam alanları da yolcu konforunu artırıyor.

 

İki farklı güç seçeneği

Primastar ailesindeki 2.0 litrelik dizel motor, versiyona göre 150 veya 170 beygir güç üretiyor.  Panelvan ve Combi Van’da 150 beygirlik motor ile 6 ileri manuel şanzıman kullanılırken, Combi’de 170 beygirlik motor ve 9 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor. Kabinde 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri sunuluyor. Combi versiyonunda bunlara kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi de ekleniyor.

 

Nissan Primastar lansman fiyatları

Primastar Panelvan Acenta: 1.580.000 TL

Primastar Combi Van Tekna: 1.968.300 TL

Primastar Combi Tekna: 2.348.300 TL

Kampanya ve fiyatlar lansman dönemi kapsamında geçerli olurken ayrıntılı koşullar Nissan yetkili satıcılarından öğrenilebilecek.

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