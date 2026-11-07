İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin güneyindeki Keşm Adası üzerinde bir Amerikan İHA’sının hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, MQ-9 tipi hava aracının entegre hava savunma ağı bünyesinde görev yapan “gelişmiş sistemler” kullanılarak imha edildiği belirtildi.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, entegre hava savunma ağı bünyesinde faaliyet gösteren "gelişmiş sistemler" tarafından hedef alınarak imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu hava aracının "işgalci Amerikan düşmanına" ait olduğu vurgulandı.
İran'ın en büyük adası olan Keşm, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın bir konumda bulunuyor.