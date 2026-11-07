  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’da konuştu: "Uluslararası sistem iflas etti" Çin devinden gövde gösterisi! Dünya hız rekoru yerle bir edildi! Destici'den Afyon'daki caniye dair çağrı: İbret için sallandıracaksın Gürsel Erol’dan fon krizi itirafı! Erdoğan’ın kararlılığına CHP’den övgü Ayasofya için yaptığı küstah teklifle hatırlanıyor! Rum şakşakçısı boyunun ölçüsünü aldı O cani, 8 kişiyi katlettiği dehşet anlarını anlattı: Öğretmenleri öldürmeden önce 10’dan geriye saydım! Sergen Yalçın bizzat açıkladı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Avrupa’da bomba alarmı! Medya kuruluşları tahliye edildi Ronaldo, Messi ve Neymar… 2026: Dünya futbolu efsanelerinin milli takıma veda yılı
Dünya İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü
Dünya

İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü

İran ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin güneyindeki Keşm Adası üzerinde bir Amerikan İHA’sının hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, MQ-9 tipi hava aracının entegre hava savunma ağı bünyesinde görev yapan “gelişmiş sistemler” kullanılarak imha edildiği belirtildi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, entegre hava savunma ağı bünyesinde faaliyet gösteren "gelişmiş sistemler" tarafından hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava aracının "işgalci Amerikan düşmanına" ait olduğu vurgulandı.

İran'ın en büyük adası olan Keşm, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın bir konumda bulunuyor.

İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?
İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?

Dünya

İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?

ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!
ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!

Dünya

ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!

Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama
Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama

Dünya

Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23