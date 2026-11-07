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Dünya 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor'
Dünya

'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor'

Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen bir kişi, Beyaz Saray yakınlarında Gizli Servis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin bulunduğu çalıntı araçta AR-15 tipi tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mühimmat bulundu.

ABD'de Beyaz Saray çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fox News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gizli Servis ekipleri başkent Washington'daki Constitution Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta şüpheli bir kişiyi tespit etti.

 

'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor'

Güvenlik görevlilerinin araçtaki kişinin yanına giderek kendisini sorgulaması üzerine şüphelinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtilen Venezuelalı bir göçmen olduğu belirlendi.

Şüpheli, görevlilere, kafasının içindeki seslerin kendisine başkente giderek Trump'ı öldürmesini söylediğini iddia etti.

 

'Tüfek, 2 silah, çok sayıda mühimmat'

Bunun üzerine Gizli Servis ekipleri, Trump'a yönelik tehditte bulunduğu gerekçesiyle şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin içinde bulunduğu ve çalıntı olduğu bildirilen araçta arama gerçekleştirildi. Aramada AR-15 tipi bir tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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