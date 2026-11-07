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Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

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AA Giriş Tarihi:

Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#1
Foto - Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

Yaylaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediyor.

#4
Foto - Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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