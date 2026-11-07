Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yaylaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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