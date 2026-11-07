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Yerel Mardin'de korkutan hortum
Yerel

Mardin'de korkutan hortum

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Mardin'de korkutan hortum

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bölgelerinde şiddetli fırtına ve beraberinde gelen hortum, çok sayıda ev ve bahçede hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları ise yerinden sökülerek savruldu.

O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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