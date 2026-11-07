Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama

Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD-İran müzakereleri hakkında sosyal medyada Al Sani’ye atfedilen ifadelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, Katarlı arabulucuların görüşmeleri desteklemek için iki ülkeyle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Al Sani'nin ifadelerinin bölgede savaşın ve istikrarsızlığın sürmesinden çıkar sağlayan çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığı savunuldu.

Söz konusu iddiaların birçoğunun diplomatik çabaları baltalamayı ve gerilimi tırmandırmayı amaçlayan sahte hesaplar tarafından yayıldığı kaydedilen açıklamada, bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğu vurgulandı.

Al Sani'nin bugün yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılan açıklamada, Katarlı arabulucuların devam eden müzakereleri desteklemek amacıyla ABD ve İran ile yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.