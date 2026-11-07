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Gündem Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar
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Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir eğlence mekanını hedef alan silahlı saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Bölgede paniğe neden olan saldırının ardından polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırı, çevrede büyük paniğe yol açtı. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki şüpheli, bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla hedef aldı.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eğlence mekanına gelen iki kişi, yanlarında bulunan uzun namlulu silahlarla mekana ateş açtı.

Peş peşe yükselen silah sesleri çevrede korkuya neden olurken, saldırganlar olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, saldırının gerçekleştiği eğlence mekanında inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırıya ilişkin delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

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Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!
Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

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Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

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