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Yerel Öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği Kızılay’dan
Yerel

Öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği Kızılay’dan

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

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Erzurum'da bağışçı ve gönüllüler, Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde bir araya geldi, 300 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundular.

Okulların açılmasına çok az bir süre kala, Kızılay Erzurum'da şefkatli yüzünü bir kez daha gösterdi ve ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteğinde bulundu. Palandöken Kızılay Şubesi tarafından belirlenen aileler tek tek davet edilerek malzemeler teslim edildi. Yaklaşık 300 adet çanta ve kırtasiye seti için gönüllülerin desteğiyle bir hayır çarşısı düzenlendi, bağışçılarda bu güzel birlikteliğe destek oldu. Ailelere yaklaşan kış öncesi birer de battaniye verildi.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, eğitim-öğretim yılı öncesi geleneksel hale getirdikleri kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtımını bir kez daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle bir hayır çarşısı düzenledik. Burada kadın birimimiz, engelsiz birimimiz, yönetimdeki arkadaşlarımıza güzel bir yerde bir hayır çarşısı gerçekleşti.

Buradan gelen gelirle ve bağışçılarımızın katkılarıyla yaklaşık 300 çocuğumuz için anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri olan defter, kalem, kitap, suluk, boyalar vesaire, matara bunlardan oluşan güzel setlerimizi burada çantalara bırakıp ailelerimizi arayarak gelip şubeden almalarını sağladık.

Bunun yanında da malum Erzurum kış memleketi ve battaniye setimiz de var. Kış yaklaştığı için elimizde bulunan mevcutları da ailelerimize dağıtmaya çalışıyoruz. Buradan emeği geçen bütün arkadaşlara, özellikle kadın birimimize, gençlik kollarımıza, yönetimimize, engelsiz birimimize, şubemiz adına çok çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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