THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Öğrencilere cami sevgisi aşılanıyor

Yardımsever halkın katkılarıyla yenilenen Hacı Bayram Ortaokulu, cami ve din sevgisi aşılamak için öğrencileri cuma namazlarına götürüyor.

11 Kasım 2018 Pazar 13:34
Öğrencilere cami sevgisi aşılanıyor

2018-2019 Eğitim Öğretim yılına yardımsever halkın katkılarıyla okulu baştan sona yenileyerek damga vuran Hacı Bayram Ortaokulu, öğrencilerine dinimizi daha iyi öğretmek ve namazı sevdirmek için cuma namazlarına götürüyor.

Eğitime projelerle başarı getiren Ankara Altındağ İlçesinin gecekondu bölgesindeki Hacı Bayram Ortaokulu öğrencilerini her alanda eğitmeye devam ederken namaz ve dini sevdirmek için gönüllü öğrencilerini cuma namazına götürüyor. Öğrencileri camiye götürerek velilerin hoşnutluğunu kazanan okul yönetimi, hem de öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde okulun dış cephesini öğrenciler ile birlikte boyayarak, duvarlara Çanakkale Destanı, Anıtkabir ve Ankara’nın simgesi Atakule gibi figürleri çizdiler. Hacı Bayram Ortaokulu fiziki gelişiminin yanı sıra çok yönlü ve etkili eğitim faaliyetleriyle göz doldururken, eğitim camiasının velilerin ilgisini çekmeye de devam ediyor. Okulda yürütülen “Eğitim Koçluğu” projesiyle özellikle maddi durumu olmayan öğrencilerin her birine bir öğretmen görevlendirerek bu çocukların okul içinde okul dışında, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini takip ederek bu öğrencilerin öğrenemediği derslere okul içinde ve dışında takviye yapıyorlar.

Cami ve din sevgisi aşılanıyor

İlçe genelinde yürütülen okul cami kardeşliği projesi kapsamında, öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde camiye götürülerek, çocuklara camilerin önemi ve sevgisi anlatılıyor. Kur’an-ı Kerim derslerinde ve Cuma namazları sonrasında çocuklar değişik hediyelerle ödüllendirilerek teşvik ediliyor. Okulda görsel ve sanatsal çalışmalarla okulun bütün bölümlerine mili ve manevi görsellerimiz resmedilerek öğrencilerin tarihini geçmişini tanımalarına görmelerine vesile olunuyor. Kitap kurdu projesiyle her öğrenci haftalık ve aylık kitap okuyarak kendilerini kültürel ve akademik olarak geliştirmesi hedefleniyor.

Muhabirimize de eğitime katkı ödülü

Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Müzik Atölyesinin açılış törenine muhabirimiz Göksel Çağlav da davet edilerek eğitime verdiği katkıdan dolayı plaketle ödüllendirildi. Hayırsever Dr. Aydın Mısırlıoğlu’nun katkılarıyla yapılan Müzik Atölyesine muhabirimiz Göksel Çağlav’ın hediye ettiği piyano da yerleştirildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:34
  1. Ankara
  2. Hacı Bayram Ortaokulu
  3. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı
  4. cuma namazları
  5. Çanakkale Destanı
  6. Anıtkabir
  7. Atakule
  8. Eğitim Koçluğu
  9. Kur’an-ı Kerim
  10. Müzik Atölyesi
  11. Göksel Çağlav
  12. Dr. Aydın Mısırlıoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertelenen Boca Juniors - River Plate karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Ertelenen Boca Juniors - River Plate..
    2. Öğrencilere cami sevgisi aşılanıyor
    3. Öztürk Yılmaz’a tekdir, Sera Kadıgil’e..
    4. Giresunspor 5 maç sonra kazandı
    5. AK Partili Şentop'tan yerel seçim..
    6. İstanbul için korkutan uyarı! '1766..
    7. Denizin dibinden neler çıktı neler!
    8. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    9. Sinan Engin'den Kayserispor..
    10. İçişlerinden resmi açıklama! Yüzde 25..
    11. Numan Kurtulmuş’tan çok kritik..
    12. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum:..
    13. Fuat Oktay, İtalya'ya gidecek
    14. Ülkeyi bu kez heyelan vurdu: 7 ölü
    15. Erman Toroğlu'ndan Mustafa Cengiz'e..
    16. Bize yalan söyleyen bir tarih öğretildi
    17. Cenk Tosun'dan Süper Lig yorumu:..
    18. Şemdinli şehidimiz, AK Partili..
    19. 14 yaşındaki Rabia'dan haber alınamıyor
    20. Ünlü Türk iş adamına ABD'den babalık..
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim