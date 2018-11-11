Öğrencilere cami sevgisi aşılanıyor

2018-2019 Eğitim Öğretim yılına yardımsever halkın katkılarıyla okulu baştan sona yenileyerek damga vuran Hacı Bayram Ortaokulu, öğrencilerine dinimizi daha iyi öğretmek ve namazı sevdirmek için cuma namazlarına götürüyor.

Eğitime projelerle başarı getiren Ankara Altındağ İlçesinin gecekondu bölgesindeki Hacı Bayram Ortaokulu öğrencilerini her alanda eğitmeye devam ederken namaz ve dini sevdirmek için gönüllü öğrencilerini cuma namazına götürüyor. Öğrencileri camiye götürerek velilerin hoşnutluğunu kazanan okul yönetimi, hem de öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde okulun dış cephesini öğrenciler ile birlikte boyayarak, duvarlara Çanakkale Destanı, Anıtkabir ve Ankara’nın simgesi Atakule gibi figürleri çizdiler. Hacı Bayram Ortaokulu fiziki gelişiminin yanı sıra çok yönlü ve etkili eğitim faaliyetleriyle göz doldururken, eğitim camiasının velilerin ilgisini çekmeye de devam ediyor. Okulda yürütülen “Eğitim Koçluğu” projesiyle özellikle maddi durumu olmayan öğrencilerin her birine bir öğretmen görevlendirerek bu çocukların okul içinde okul dışında, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini takip ederek bu öğrencilerin öğrenemediği derslere okul içinde ve dışında takviye yapıyorlar.

Cami ve din sevgisi aşılanıyor

İlçe genelinde yürütülen okul cami kardeşliği projesi kapsamında, öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde camiye götürülerek, çocuklara camilerin önemi ve sevgisi anlatılıyor. Kur’an-ı Kerim derslerinde ve Cuma namazları sonrasında çocuklar değişik hediyelerle ödüllendirilerek teşvik ediliyor. Okulda görsel ve sanatsal çalışmalarla okulun bütün bölümlerine mili ve manevi görsellerimiz resmedilerek öğrencilerin tarihini geçmişini tanımalarına görmelerine vesile olunuyor. Kitap kurdu projesiyle her öğrenci haftalık ve aylık kitap okuyarak kendilerini kültürel ve akademik olarak geliştirmesi hedefleniyor.

Muhabirimize de eğitime katkı ödülü

Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Müzik Atölyesinin açılış törenine muhabirimiz Göksel Çağlav da davet edilerek eğitime verdiği katkıdan dolayı plaketle ödüllendirildi. Hayırsever Dr. Aydın Mısırlıoğlu’nun katkılarıyla yapılan Müzik Atölyesine muhabirimiz Göksel Çağlav’ın hediye ettiği piyano da yerleştirildi.