Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin devri söz konusu değil Rum ve Yunan avucunu yaladı CHP’de soğuk rüzgârlar! Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkmadı Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı Gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap! “Hayalleriniz vız gelir, Milli İrade tırıs gider” Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi İsrail'i İran korkusu sardı Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı Netanyahu fitne saçıyor! Açık açık desteğini duyurdu İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: İzmir’de örnek davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadına taksici siper oldu
Öğrencilerden yürek ısıtan davranış!

Öğrencilerden yürek ısıtan davranış!

Van’da lise öğrencileri okul çevresinde bitkin halde buldukları ebabil kuşu için seferber oldu.

Van’da okul çevresinde bitkin halde bulunan ebabil kuşu, lise öğrencilerinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde koruma altına alındı.

 

İpekyolu Anadolu Lisesi drama topluluğu öğrencileri, okul çevresinde yerde hareketsiz halde duran bir ebabil kuşu buldu. Kuşu okula götüren öğrenciler, su ve yiyecek vererek ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre bakımını üstlendikleri kuşun daha iyi koşullarda tedavi edilmesi gerektiğini düşünen öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, ebabil kuşunu teslim alarak tedavi altına aldı.

 

Okul yetkilileri, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın örnek davranış olduğunu belirterek, “Sevgi ve merhametin sadece insanlara değil, tüm canlılara gösterilmesi gerektiğini öğrencilerimiz bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da
Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da

Yaşam

Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da

Hayran bırakan görüntüler! Pelikanlar Boğazköy Barajı’na indi
Hayran bırakan görüntüler! Pelikanlar Boğazköy Barajı’na indi

Yaşam

Hayran bırakan görüntüler! Pelikanlar Boğazköy Barajı’na indi

