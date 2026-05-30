Özgür Özel CHP’yi ve Atatürk’ü Kılıçdaroğlu’na bırakıp gitti!
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez’den ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel, yaptırdığı seçim otobüsünde CHP ismine ve Atatürk’e yer vermedi.
Yazar Zeki Bahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgür Özel’in otobüsünde CHP yazısı silindi, sadece 6 ok kaldı. Bu demek oluyor ki Özgür Özel CHP'den silindi...” ifadeleriyle ayrışmaya dikkat çekerken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Özel’in seçim otobüsünde Atatürk fotoğrafının da yer almadığını belirterek, “Özgür Özel CHP’yi de Atatürk’ü de Kılıçdaroğlu’na bırakıp gitti” yorumlarını yaptı.
Gündem
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı