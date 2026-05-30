  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haritalar ortaya çıktı, masada ipler gerildi! Lübnan'dan siyonist koridorun teklifine veto "Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor" CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var Dünya nefesini tutmuş bekliyordu! Yine bir sonuç çıkmadı Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi Hamas tepki gösterdi! Net tutum sergilemesini istedi Boğaz’da görsel şölen! İletişim Başkanı Burhanettin Duran Rumeli Hisarı’ndaki muazzam fetih gösterisini anlattı!
Gündem CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?
Gündem

CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?

Siyasi kulisleri sarsan gelişme ile CHP, adeta karpuz gibi ikiye bölünerek tarihinin en derin kırılmalarından birini yaşıyor. Parti içerisindeki iktidar savaşı, bayramlaşma etkinlikleri üzerinden iki farklı kutba yansırken, genel merkez ve muhalifler arasındaki ayrışma artık gizlenemez boyuta ulaştı.

Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özel Güvenpark'ta destekçileri ile bir araya geldi.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" için parti genel merkezine geçti. Çukurambar'daki konutundan ayrılarak genel merkeze ulaşan Kılıçdaroğlu, destekçileri tarafından "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ve karanfillerle karşılandı.Ancak partinin yarısı Güvenparktaydı. Parti karpuz gibi ikiye bölünmüş bir şekilde farklı merkezlere yöneldi.

Diğer tarafta ise yolsuzluk davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlığıyla dikkat çeken Özgür Özel, genel merkeze alternatif bir adres oluşturdu. Ankara'nın stratejik noktalarından biri olan Güvenpark'ta destekçileriyle bir araya gelen Özel, "Özgür gelecek" sloganları eşliğinde güç gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri ve medya taraflılığı

Birçok bakanlığın yer aldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taraflar arasındaki bu keskin yol ayrımı siyasi atmosferi gerdi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na verilen destek üzerinden şekillenen bu bölünme, parti tabanını da ciddi oranda etkilemiş durumda.

Fonlanmış medya

Yaşanan bu süreçte bazı muhalif medya organlarının taraflı tutumu ise dikkatlerden kaçmadı. Genel merkezdeki gelişmeleri sümen altı eden bazı fonlanmış gazeteler, insanların akın akın Güvenpark'a geldiğini manşetlerine taşıyarak bir tarafa olan desteği körükledi. CHP'nin karpuz gibi ortadan ayrıldığı bu tarihi gün, partinin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Mitinglere dakika kala merkez hangi mitingin daha kalabalık olacağını merak ediyor.

Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!
Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!

Gündem

Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!

Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?
Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

Gündem

Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

Gündem

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bölücü elikanlı terör örgütü fetö!

Fetö sızdığı her mecra'yı istila eder böler dış mihrakrakların güdümüne teslim eder! Asıl maksatları Devletleri heryerden ahtapoot gibi sarıp , istila edip, emperyal sömürgeye teslim etmektir!!! Rabbim Fetö vb şer odaklara fırsat vermesin. Kendilerine öyle dertler versin ki; kimseye kötülük yapacak halleri kalmasın. Uyuz versin, kaşımak için tırnak vermesin. Dermansız dertler versin; dini devlet vatanı milletimin aleyhine çalışanlara. Âmiyn.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23