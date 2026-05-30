CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?

Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özel Güvenpark'ta destekçileri ile bir araya geldi.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" için parti genel merkezine geçti. Çukurambar'daki konutundan ayrılarak genel merkeze ulaşan Kılıçdaroğlu, destekçileri tarafından "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ve karanfillerle karşılandı.Ancak partinin yarısı Güvenparktaydı. Parti karpuz gibi ikiye bölünmüş bir şekilde farklı merkezlere yöneldi.

Diğer tarafta ise yolsuzluk davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlığıyla dikkat çeken Özgür Özel, genel merkeze alternatif bir adres oluşturdu. Ankara'nın stratejik noktalarından biri olan Güvenpark'ta destekçileriyle bir araya gelen Özel, "Özgür gelecek" sloganları eşliğinde güç gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri ve medya taraflılığı

Birçok bakanlığın yer aldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taraflar arasındaki bu keskin yol ayrımı siyasi atmosferi gerdi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na verilen destek üzerinden şekillenen bu bölünme, parti tabanını da ciddi oranda etkilemiş durumda.

Fonlanmış medya

Yaşanan bu süreçte bazı muhalif medya organlarının taraflı tutumu ise dikkatlerden kaçmadı. Genel merkezdeki gelişmeleri sümen altı eden bazı fonlanmış gazeteler, insanların akın akın Güvenpark'a geldiğini manşetlerine taşıyarak bir tarafa olan desteği körükledi. CHP'nin karpuz gibi ortadan ayrıldığı bu tarihi gün, partinin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Mitinglere dakika kala merkez hangi mitingin daha kalabalık olacağını merak ediyor.