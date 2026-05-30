Şamil Tayyar, Özel’in alternatif bayramlaşmasını böyle yorumladı! “İki merkezli parti stratejisiyle belli ki ayrışmanın temelini atıyor”

Sosyal medya hesabından Özel’in alternatif bayramlaşma programını değerlendiren AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, “CHP’de iki ayrı merkezde bayramlaşma programı var. Bayramlaşma takvimini ilk açıklayan Kılıçdaroğlu. Özel aynı saate program koyarak güç gösterine kalkıştı. Çocukça bir hamle. Alternatif programla, iki merkezli parti stratejisiyle belli ki ayrışmanın temelini atıyor” dedi.

“CHP’DEN KOPACAK BİR HAREKETİN CHP’YE ALTERNATİF OLMA ŞANSI YOKTUR”

“Eğer parti kuracaklarsa genel başkanı İmamoğlu olmalı, vekâlet savaşı sonuç üretmez” diyen Tayyar şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararını doğuran sebepler üzerinden yeni sloganlar belirlemiş. ‘Arınma’ ve ‘tertemiz’ mesajları konjonktüre uygun, akıllıca. Ancak sözde kalırsa bedeli ağır olabilir, Kılıçdaroğlu’nun sorumluluğu daha da arttı. Ayrıca sol siyasetin dinamikleri, sağ siyasetten çok farklıdır. CHP’den kopacak bir hareketin CHP’ye alternatif olma şansı yoktur. Güvenpark’ta toplayacakları kalabalık konjonktürel öfkeyle kabaran köpüktür, geçicidir. 12 Eylül’den sonra HP, SHP ve DSP kurulduğunda CHP kapalıydı, CHP yeniden açıldıktan sonra bu partileri zamanla yuttu. DSP’nin kısa süreli çıkışı, Ecevit gibi güçlü liderlik sayesindedir. Yeni süreç nasıl gelişecek, izleyelim bakalım”