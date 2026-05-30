8 gündür mağarada mahsurlardı! 7 kişiden 5'i kurtarıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta sel sularının çıkışını kapattığı mağarada 8 gündür mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmasından umut veren haber geldi.

Mağaranın girişi kapandı

Laos'un başkenti Viyentiyan'ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde 7 kişi, 19 Mayıs'ta bir mağaraya girdi. Şiddetli yağmur ve ani sel baskınlarının ardından engebeli bir bölgede bulunan mağaranın çıkışı kapandı ve 7 kişi burada mahsur kaldı.

Aralarında Tayland'dan gelen ve 2018'de 2 haftadan uzun süre mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile çeşitli ülkelerden dalgıçların da yer aldığı arama kurtarma ekibi, hafta sonu olay yerine ulaştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşların, mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin, güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşları mağaraya girmemeleri konusunda uyardığı ancak altın arayan yerel sakinler tarafından mağaranın sık sık ziyaret edildiği belirtiliyor.