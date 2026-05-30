Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın

TAHSİN HAN

Kuzey İtalya’daki bir Katolik piskopos, Hristiyanları Avrupa’da yaşayan Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çağırdı... Eeuropeanconservative sitesinin haberine göre, Ventimiglia-San Remo Piskoposu Antonio Suetta, Pentekost bayramı vesilesiyle yayınladığı bir pastoral mektupta, Müslüman göçmenleri karşılamanın, Hristiyanlığı açıkça ilan etmekle birlikte yürütülmesi gerektiğini savundu ve kurtuluşun yalnızca İsa Mesih aracılığıyla geldiği konusunda ısrar etti.

“Bundan Daha Büyük Bir Sevgi Yoktur” başlıklı mektup, özellikle son yıllarda göçten yoğun şekilde etkilenen, Fransa sınırına yakın bölgede yaşayan Müslümanlara yönelik yeni bir piskoposluk girişimi öncesinde yayınlandı.

Papaz Suetta, Haçlı Seferleri sırasında Assisili Aziz Francis’in Sultan ile yaptığı ünlü görüşmeden ilham alarak, Hristiyanların Müslümanlara “sevgi” ve “saygı” ile yaklaşmaları gerektiğini, ancak misyonerlik şevkini terk etmemeleri veya Katolik öğretisini sulandırmamaları gerektiğini söyledi.

HRİSTİYANLAŞTIRMAK GÖREVİNİZ

Piskopos, Hristiyanların, Avrupa’da yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere, Hristiyan olmayanları Hristiyanlığa kazandırma görevine sahip olduklarını defalarca vurguladı. Müslümanların “tek Tanrı”ya taptıklarını ve Hristiyanlarla bazı ahlaki değerleri paylaştıklarını kabul etmekle birlikte, İslam ve Hristiyanlığın nihayetinde Tanrı anlayışında radikal farklılıklar sunduğunu savundu.

Suetta, “Hristiyanlar için Tanrı Babamızdır ve özünde Sevgidir” diye yazarak, bunu İslam’ın insanın boyun eğmesi gereken daha uzak bir Tanrı anlayışıyla karşılaştırdı.

Ayrıca, laik Batı toplumunun ahlaki çöküşü olarak nitelendirdiği duruma karşı da uyarıda bulunan papaz, birçok Müslüman göçmenin modern ahlaksızlığı yanlış bir şekilde Hristiyanlığın kendisiyle ilişkilendirdiğini söyledi.

Piskopos, “Ancak inançlarına sadık Hristiyanlarla temasa geçtiklerinde sekülerleşmenin Hristiyanlığın bir yozlaşması olduğunu anlıyorlar” diye yazdı.

Suetta, Müslümanlarla sadece barış içinde bir arada yaşamanın yeterli olmadığını, çünkü Katoliklerin İncil’in gerçeği olduğuna inandıkları şeyleri paylaşma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

MİSYONERLİKTEN KAÇMAYIN

Mektubun en güçlü bölümlerinden birinde, Hristiyanlığı yaymayı nehirde boğulan birine ip atmaya benzetti. “Eğer birinin akıntıya kapıldığını görürsek ve ona yardım etmek için elimizde bir ip varsa, onu atmamak büyük bir ihmalkarlık olur” diye yazdı.

Piskopos ayrıca, başkalarını gücendirme korkusuyla misyonerlik faaliyetinden kaçınmanın, Hristiyanlığın misyonuna ihanet etmek anlamına geleceğini savundu.

Aynı zamanda, din değiştirme çabalarının asla zorlama içermemesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, evangelizasyon “nezaket ve saygı” ile diyalog, hayırseverlik, dua ve kişisel tanıklık yoluyla gerçekleştirilmelidir.

İSLAMI ANLAMA TOPLANTILARI YAPILACAK

Ventimiglia-San Remo Piskoposluğu, 2026-2027 pastoral yılından itibaren Katoliklerin İslam’ı daha iyi anlamalarına ve kendi inançlarına olan güvenlerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan eğitim programları ve toplantılar başlatacağını duyurdu.

Suetta, konuşmasını, Hristiyanlaştırmayı “en yüce ve en güzel hayır işi” olarak nitelendirerek sonlandırdı ve Katolikleri, İsa’nın “tüm uluslardan öğrenciler yetiştirin” emrini ciddiye almaya çağırdı.