  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti! ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu Emeklinin gönlü böyle alınacak! En düşük emekli maaşı için çılgın rakam... CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor Bakan Çiftçi’den sürücülere mesaj: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için! Bir çöp tenekesini 5 kişi boyuyor! CHP'li belediyede dikkat çeken görüntü Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da... Toparlanın… Hiçbir yere gitmiyoruz! Özgür Özel’in zor kararı CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’
Gündem Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın
Gündem

Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın

İtalya’da bir Katolik piskopos, Avrupa’da yaşayan Müslümanların Hristiyanlaştırılması için Hristiyanlara çağrıda bulundu. Herkesin misyonerlik yapması gerektiğini ve Hristiyan olmayanları Hristiyan olması için çalışması gerektiğini belirten papaz, Hristiyanlaştırmayı “en yüce ve en güzel hayır işi” olarak nitelendirdi.

TAHSİN HAN

Kuzey İtalya’daki bir Katolik piskopos, Hristiyanları Avrupa’da yaşayan Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çağırdı... Eeuropeanconservative sitesinin haberine göre, Ventimiglia-San Remo Piskoposu Antonio Suetta, Pentekost bayramı vesilesiyle yayınladığı bir pastoral mektupta, Müslüman göçmenleri karşılamanın, Hristiyanlığı açıkça ilan etmekle birlikte yürütülmesi gerektiğini savundu ve kurtuluşun yalnızca İsa Mesih aracılığıyla geldiği konusunda ısrar etti.

“Bundan Daha Büyük Bir Sevgi Yoktur” başlıklı mektup, özellikle son yıllarda göçten yoğun şekilde etkilenen, Fransa sınırına yakın bölgede yaşayan Müslümanlara yönelik yeni bir piskoposluk girişimi öncesinde yayınlandı.

Papaz Suetta, Haçlı Seferleri sırasında Assisili Aziz Francis’in Sultan ile yaptığı ünlü görüşmeden ilham alarak, Hristiyanların Müslümanlara “sevgi” ve “saygı” ile yaklaşmaları gerektiğini, ancak misyonerlik şevkini terk etmemeleri veya Katolik öğretisini sulandırmamaları gerektiğini söyledi.

HRİSTİYANLAŞTIRMAK GÖREVİNİZ

Piskopos, Hristiyanların, Avrupa’da yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere, Hristiyan olmayanları Hristiyanlığa kazandırma görevine sahip olduklarını defalarca vurguladı. Müslümanların “tek Tanrı”ya taptıklarını ve Hristiyanlarla bazı ahlaki değerleri paylaştıklarını kabul etmekle birlikte, İslam ve Hristiyanlığın nihayetinde Tanrı anlayışında radikal farklılıklar sunduğunu savundu.

Suetta, “Hristiyanlar için Tanrı Babamızdır ve özünde Sevgidir” diye yazarak, bunu İslam’ın insanın boyun eğmesi gereken daha uzak bir Tanrı anlayışıyla karşılaştırdı.

Ayrıca, laik Batı toplumunun ahlaki çöküşü olarak nitelendirdiği duruma karşı da uyarıda bulunan papaz, birçok Müslüman göçmenin modern ahlaksızlığı yanlış bir şekilde Hristiyanlığın kendisiyle ilişkilendirdiğini söyledi.

Piskopos, “Ancak inançlarına sadık Hristiyanlarla temasa geçtiklerinde sekülerleşmenin Hristiyanlığın bir yozlaşması olduğunu anlıyorlar” diye yazdı.

Suetta, Müslümanlarla sadece barış içinde bir arada yaşamanın yeterli olmadığını, çünkü Katoliklerin İncil’in gerçeği olduğuna inandıkları şeyleri paylaşma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

MİSYONERLİKTEN KAÇMAYIN

Mektubun en güçlü bölümlerinden birinde, Hristiyanlığı yaymayı nehirde boğulan birine ip atmaya benzetti. “Eğer birinin akıntıya kapıldığını görürsek ve ona yardım etmek için elimizde bir ip varsa, onu atmamak büyük bir ihmalkarlık olur” diye yazdı.

Piskopos ayrıca, başkalarını gücendirme korkusuyla misyonerlik faaliyetinden kaçınmanın, Hristiyanlığın misyonuna ihanet etmek anlamına geleceğini savundu.

Aynı zamanda, din değiştirme çabalarının asla zorlama içermemesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, evangelizasyon “nezaket ve saygı” ile diyalog, hayırseverlik, dua ve kişisel tanıklık yoluyla gerçekleştirilmelidir.

İSLAMI ANLAMA TOPLANTILARI YAPILACAK

Ventimiglia-San Remo Piskoposluğu, 2026-2027 pastoral yılından itibaren Katoliklerin İslam’ı daha iyi anlamalarına ve kendi inançlarına olan güvenlerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan eğitim programları ve toplantılar başlatacağını duyurdu.

Suetta, konuşmasını, Hristiyanlaştırmayı “en yüce ve en güzel hayır işi” olarak nitelendirerek sonlandırdı ve Katolikleri, İsa’nın “tüm uluslardan öğrenciler yetiştirin” emrini ciddiye almaya çağırdı.

Hristiyan dünyası yavaş yavaş uyanıyor!
Hristiyan dünyası yavaş yavaş uyanıyor!

Gündem

Hristiyan dünyası yavaş yavaş uyanıyor!

Siyonistler Hristiyan mezarlarını tahrip etmeye başladı! Kendilerini güçlendiren Hristiyanlara saldırmaya başladılar!
Siyonistler Hristiyan mezarlarını tahrip etmeye başladı! Kendilerini güçlendiren Hristiyanlara saldırmaya başladılar!

Dünya

Siyonistler Hristiyan mezarlarını tahrip etmeye başladı! Kendilerini güçlendiren Hristiyanlara saldırmaya başladılar!

İkiyüzlü Batı'nın samimiyet sınavı! İşgalci İsrail bu kez Hristiyan köyünü hedef aldı!
İkiyüzlü Batı'nın samimiyet sınavı! İşgalci İsrail bu kez Hristiyan köyünü hedef aldı!

Gündem

İkiyüzlü Batı'nın samimiyet sınavı! İşgalci İsrail bu kez Hristiyan köyünü hedef aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uyanık

Bu kesin mason papazdır

Mazhar saylam

Uyanık papaz senin yanında çalışanların %30 Müslüman senin haberin yokmu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık
Gündem

CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, CHP içerisindeki süreçlere dair çarpıcı iddialar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23