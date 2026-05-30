Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’taki “mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşmak üzere 2.5 yıl aradan sonra parti binasına gitti.

Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar 'halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile karşıladı.

Binaya girişte karanfil yağmuruna tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasına 06 CHP 01 plakalı sedan makam otomobili ile geldi. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda koruma eşlik etti. Genel Merkez'den yapılan yayında da "Geliyor, geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısı çalındı.

Çukurambar’daki evinden 12.40 çıkarak saat 13.00 sularında Genel Merkez’e ulaşan Kılıçdaroğlu, saat 14.00 halka hitap edecek. Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde kurultay sürecini işaret ederek "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini halka anlatacağım" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Nazım Hikmet'in 'Yürümek' şiirini de okuması ve konuşmasının ardından bir beyaz güvercin uçurması bekleniyor.