  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır'da

Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikanlar; Iğdır’da sulak alanlarda kayıt altına alındı.

Iğdır’da baharın gelmesiyle birlikte hareketlenen göç yolunda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehdide açık" koduyla yer alıyor.

Kanat açıklığı 3 metrenin üzerine çıkan tepeli pelikanlar, 11 kilogramın üzerindeki ağırlıklarıyla uçabilen en ağır kuşlarından biri olarak biliniyor. Bu tür, genellikle Hindistan, Asya ve Avrupa'da yaşıyor.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla göç hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde gözlem yapan araştırmacılar, grup halinde gezen tepeli pelikanları da kayda aldı.

Pelikanlar, Karasu Sulak Alanı ve Aras Kuş Cenneti'nde görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23