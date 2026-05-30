Ahmet Çakar'dan Galatasaray için şaşırtan tespit: 'Asıl mesele bu diyerek duyurdu!'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan yine gündemi altüst edecek açıklamalar geldi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Avrupa performansını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki sonuçlarını başarılı bulan Çakar, kulübün Avrupa'da yalnızca sahada değil masada da güçlü olması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performans spor kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar sarı-kırmızılı takımın elde ettiği sonuçların küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Çakar, hem Avrupa performansını hem de kulübün Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini değerlendirdi.

Galatasaray yönetiminin son dönemdeki tutumuna değinen Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray kayıkçı kavgası yapıyor Federasyona karşı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 2 sene şampiyon oldun. Genel Kurul toplantısına gitmemek dümendir. Bu anlamda Galatasaray camiası müthiş strateji yapıyor."

Galatasaray'ın Avrupa'daki sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Çakar, Türk takımlarının bu seviyelere çıkmasının kolay olmadığını söyledi.

"Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa sonuçları başarıdır. Bir Türk takımı kolay kolay son 16'ya kalamaz." diyen Çakar, sarı-kırmızılıların önemli rakiplere karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Liverpool eşleşmesine de değinen Ahmet Çakar, bazı maçlarda farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Çakar, "Ama Liverpool'la oynadıkları rövanş maçında Uğurcan olmasaydı çok ağır bir hezimet alabilirlerdi. Keza Juventus'a da elenebilirlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa futbolundaki güç dengelerine dikkat çeken deneyimli yorumcu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "UEFA, her zaman basit bir final istemez. Porto, Galatasaray gibi takımların reytingleri çok yüksek değildir.

Ama Premier Lig takımlarının veya Real Madrid, Barcelona'nın reytingi yüksektir. Bunlar el üstünde tutulur. Bu anlamda Galatasaray, Avrupa'ya karşı masada da güçlü olmalı."

