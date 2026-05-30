  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haritalar ortaya çıktı, masada ipler gerildi! Lübnan'dan siyonist koridorun teklifine veto "Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor" CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var Dünya nefesini tutmuş bekliyordu! Yine bir sonuç çıkmadı Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi Hamas tepki gösterdi! Net tutum sergilemesini istedi Boğaz’da görsel şölen! İletişim Başkanı Burhanettin Duran Rumeli Hisarı’ndaki muazzam fetih gösterisini anlattı!
Gündem İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon
Gündem

İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon

Siyasi arenada CHP'nin "karpuz gibi ikiye bölünmesiyle" başlayan kriz, bugün medya cephesinde büyük bir algı operasyonuna dönüştü. CHP Genel Merkezi ile Güvenpark’taki mitingler arasında büyük bir rekabet yaşanırken, bazı medya kuruluşlarının henüz etkinlikler başlamadan "galibi ilan etme" telaşı kamuoyunda büyük tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel'in ise Güvenpark'ta gerçekleştirdiği bayramlaşma buluşmaları, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Miting başlamadan sonuç ilan ettiler

Ancak Sözcü gazetesi, etkinliklerin başlamasına henüz bir saat varken, objektiflikten uzak bir tavırla "düellonun galibinin Özgür Özel olduğunu" ilan eden bir habere imza attı.

"Boşluk" iddiasıyla algı yönetimi

Gazetenin manipülatif tutumu bununla da sınırlı kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı Genel Merkez önündeki alana özel olarak odaklanan Sözcü, alandaki iddia edilen boşlukları öne çıkararak bir "ilgi kaybı" algısı oluşturmaya çalıştı. Güvenpark’taki kalabalığı ise abartılı ifadelerle manşetlerine taşıyan gazete, CHP içindeki bölünmeyi bir tarafa parlatıp diğerini karalamak için kullandığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyadan büyük tepki

Gazetenin daha miting alanı dolmadan yaptığı bu taraflı haber, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert dille eleştirildi. Gazetecilik etiğine aykırı bir şekilde, sonuçları önceden belirleyen ve toplumu belirli bir yöne kanalize etmeye çalışan bu tutum, "fondan gelen sesin gazeteciliği" olarak nitelendirildi.

CHP'nin karpuz gibi ikiye bölündüğü bu zorlu süreçte, medyanın birleştirici bir rol üstlenmek yerine taraflardan birinin safına geçerek algı operasyonlarına imza atması, Türk basın tarihine yeni bir manipülasyon örneği olarak geçti. Seçmen ise, partinin geleceğini etkileyen bu kritik kırılmada, haberlerin tarafsız bir şekilde aktarılmasını bekliyor.

Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?
Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

Gündem

Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

Gündem

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?
CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?

Gündem

CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amin

Allah yalancıları en iyi bilendir, milleti kandıran kimlerse Allah onların soyunu kurutsun.

Adem

Bu gazete degil reklam ajansi.satilmis kalemlerden gazete olmaz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23