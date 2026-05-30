İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel'in ise Güvenpark'ta gerçekleştirdiği bayramlaşma buluşmaları, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Miting başlamadan sonuç ilan ettiler

Ancak Sözcü gazetesi, etkinliklerin başlamasına henüz bir saat varken, objektiflikten uzak bir tavırla "düellonun galibinin Özgür Özel olduğunu" ilan eden bir habere imza attı.

"Boşluk" iddiasıyla algı yönetimi

Gazetenin manipülatif tutumu bununla da sınırlı kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı Genel Merkez önündeki alana özel olarak odaklanan Sözcü, alandaki iddia edilen boşlukları öne çıkararak bir "ilgi kaybı" algısı oluşturmaya çalıştı. Güvenpark’taki kalabalığı ise abartılı ifadelerle manşetlerine taşıyan gazete, CHP içindeki bölünmeyi bir tarafa parlatıp diğerini karalamak için kullandığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyadan büyük tepki

Gazetenin daha miting alanı dolmadan yaptığı bu taraflı haber, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert dille eleştirildi. Gazetecilik etiğine aykırı bir şekilde, sonuçları önceden belirleyen ve toplumu belirli bir yöne kanalize etmeye çalışan bu tutum, "fondan gelen sesin gazeteciliği" olarak nitelendirildi.

CHP'nin karpuz gibi ikiye bölündüğü bu zorlu süreçte, medyanın birleştirici bir rol üstlenmek yerine taraflardan birinin safına geçerek algı operasyonlarına imza atması, Türk basın tarihine yeni bir manipülasyon örneği olarak geçti. Seçmen ise, partinin geleceğini etkileyen bu kritik kırılmada, haberlerin tarafsız bir şekilde aktarılmasını bekliyor.