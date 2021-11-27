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Gündem Öğrenciler zehirlendi! Hacettepe'den açıklama
Gündem

Öğrenciler zehirlendi! Hacettepe'den açıklama

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:56:00 -
Öğrenciler zehirlendi! Hacettepe'den açıklama

Alınan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtları yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Yurtlarında yemekhaneden kaynaklandığı düşünülen gıda zehirlenmesi vakalarıyla karşılaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınmış olup gelecek tahlil sonuçlarına göre ilgililer hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir” denildi.

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