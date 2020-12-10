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Gündem Öğrenciler uzaktan eğitim esnasında şok oldu!
Gündem

Öğrenciler uzaktan eğitim esnasında şok oldu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, öğrencilerine uzaktan eğitim verdiği esnada hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:25:00 -
Öğrenciler uzaktan eğitim esnasında şok oldu!

Üniversite Lojmanlarındaki evinde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, ders esnasında hayatını kaybetti.

Kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Günsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur Günsel'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.

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