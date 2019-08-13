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Öğrenciler Nemrut Krater Gölü’nde çevre temizliği yaptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencilere yönelik yürüttüğü atölyeler kapsamında Nemrut Dağı ve Krater Göllerini gezen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, göl çevresinde çevre temizliği yaptı.

13 Ağustos 2019 Salı 09:49
Öğrenciler Nemrut Krater Gölü’nde çevre temizliği yaptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencilere yönelik yürüttüğü atölyeler kapsamında Nemrut Dağı ve Krater Göllerini gezen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, göl çevresinde çevre temizliği yaptı.


Öğretmen Mihraç Kulu rehberliğinde 3 bin rakımlı Nemrut Dağı’nı ve krater göllerini gezen öğrenciler, göl çevresine piknikçiler tarafından atılan çöpleri toplayarak duyarlılık mesajı verdi. Öğrencilerin yapmış olduğu örnek davranışa krater göllerini gezen vatandaşlarda kayıtsız kalmayarak öğrencilerle beraber çöp topladı.


Öğrencilerle zaman zaman doğa harikası Nemrut Dağı’nı ve dağ içerisinde bulunan krater göllerini gezdiklerini söyleyen sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, “Tatvan’da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugün çocuklarımızla Bitlis’in göz bebeği Nemrut Krater Gölü’ne geldik. Geldiğimizde buranın kirlenmiş olduğunu gördüler çok üzüldüler. Çocuklarımız hem piknikçileri uyardılar hem de ellerine eldivenlerini takıp çevredeki kirli olan görüntüyü temizlediler. Onlar içinde farkındalık oldu, buradaki ziyaretçiler içinde. Çocuklar şunu çok iyi anladılar ki doğayı kirletmek çok kolay, temizlemesi çok zor” dedi.


Öğrencilerden Muhammet Taha Akhan ise, Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete gelenlerin çevreyi temiz tutması gerektiğini söyledi. Akhan, “Biz bugün Nemrut Krater Gölü’nü gezmeye geldik. Geldiğimizde piknikçiler buralara çöp bırakmışlardı her yerde çöp vardı. Bizde elimize eldivenlerimizi aldık çöpleri toplamaya başladık. Buraya gelen insanlardan ve piknikçilerden ricamız lütfen buraları kirletmesinler” diye konuştu.


Havvanur Akhan isimli öğrenci de, “Bugün Nemrut Krater Gölü’ne geldik ve rehber öğretmenimizle buraya gezmeye geldik. Geldiğimizde her yer çöptü.Eldivenlerimizi takıp çöpleri toplamaya başladık.


Lütfen buraya gelen insanlar çevreyi kirletmesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:49
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