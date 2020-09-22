Öğrenciler için ‘taşımalı EBA’

İlçe merkezi ile 3 köydeki 7 okulda, öğrenciler için kurulan EBA Destek Noktalarında 80 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine başlandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, “Evinde anne, babasının cep telefonu olmayan, televizyon ve internet erişiminden yoksun olan öğrencilerimiz, kendileri için oluşturduğumuz EBA sınıfına taşımalı olarak getiriliyor. Burada canlı olarak öğretmenlerimizin denetiminde kurulan bilgisayarlardan faydalanıp, derslerini takip edebilme imkanı buluyorlar. Bu sayede eğitim ve öğretimi çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk” ifadelerini kullanıyor.