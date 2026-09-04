Öğrenciler için stresten kurtulmanın 8 yolu

Öğrenciler, okullar açılırken stres ve kaygıya maruz kalır. Bu durum geçici olup vücudun dengesini bozar ve kronikleşir. Peki, stresle başa çıkma yolları var mıdır? Var.

İşte rehberlerce önerilen o yollar:

1. Sanat Terapisi Yapın

Bir sanat dalıyla ilgilenmenin vücut üzerinde olumlu etkileri vardır. Resim çizmek, müzik dinlemek veya sanat galerisi gezmek stres hormonlarını azaltarak rahatlamaya yardımcı olur. Bu tür aktiviteler, sakinleştiricidir ve öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri için iyi bir yoldur.

Sevdiğiniz aktivitelerle uğraşmak, stresin olumsuz etkileriyle başa çıkmaya yardımcıdır. Bu nedenle rutinlerinize dahil etmenizde fayda var.

2. Ertelememeyi Öğrenin

Stresle başa çıkmanın bir diğer etkili yolu, önceliklerinizi bilerek ertelemekten kaçınmanızdır.

Ertelemek genellikle isteksizlik sonucu ortaya çıkar ve daha zaman var diyerek çabalamayı azaltır. Bu da uykusuz geçen saatler ve bunun bir sonucu olarak yorgunluğa yol açar.

Bunun için önceliklerinize gören bir yapılacak listesi hazırlamak iyi bir adımdır. Ancak listeyi hazırlamak kadar uygulamak da önemlidir. Bu nedenle son tarihlerini mutlaka belirtin.

Tam olarak ne yapacağınızı bilmek sorumlululuklarınıza karşı farkındalık kazandırır ve ertelemeyi bir hastalık olmaktan kurtarır.

3. Sarılmayı Deneyin

İlginç gelse de sarılmanın stresi azaltıcı etkisi vardır.

Sarılma yoluyla temas, kan basıncını düşürür ve bu da büyük ölçüde stresi azaltır. Ek olarak, kortizol seviyesinin düşmesi ve oksitosin hormonunun azalması da bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

Çevrenizdekilere sarılmak size iyi gelebilir.

4. Doğayla Vakit Geçirin

Doğanın sakinleştirici bir etkisi vardır. Ruh hâlinizi iyileştirmek için yürüyüş, koşu veya kamp yapabilirsiniz.

Strese neden olan faktörlerden uzaklaşmak için doğa iyi bir kaçış noktasıdır. Bu nedenle boş zamanlarınızı değerlendirmek ve gün içerisinde maruz kaldığınız stresin olumsuz etkilerini azaltmak için doğayla vakit geçirmeyi alışkanlık edinebilirsiniz.

5. Yazmak İyi Bir Fikirdir

Yazmak, stresin etkilerini hafifletmenin bir diğer yoludur. Gün içerisinde sizi strese sokan şeyleri yazmak ya da şükür ettiklerinizi aktarmak iyi bir yaklaşımdır.

Ek olarak, bir kâğıda stresli hissettiğinizi yazmak stresin kaynağını bulmanızı kolaylaştırabilir. Olumlu duygulara odaklanmak, stresin olumsuz etkilerini hafifletmek için yardımcı olabilir.

6. Olmazsa Olmaz Egzersiz

Stresle başa çıkmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri egzersiz yapmaktır.

Stresliyken vücut zaten mental açıdan yorulacağı için üstüne bir de fiziksel aktiviteyle yormak istemeyebilirsiniz. Ancak zihinsel stresi baskılamanın en iyi yolu fiziksel bir stres yapmaktır.

Egzersiz yapmak, stres hormonlarını önemli ölçüde düşürür, uyku kalitesini artırır ve en önemlisi bir rutin oluşturmanızı sağlar.

Düzenli egzersiz, etkili bir stres gidericidir. Bu nedenle özellikle öğrencilerin erken dönemde bu alışkanlığı kazanmaları gerekmektedir.

7. “Hayır” Demeyi Mutlaka Öğrenin

Öncelikle her şey sizin kontrolünüz doğrultusunda gerçekleşmez. Size gerçekten faydalı olacağına inandığınız ya da stresli hissetmenize neden olan noktaları kontrol etmeniz esastır.

Çok sorumluluk, çok fazla stres demektir. Siz ne kadar çok iş yükü alırsanız, kendinizi o kadar yıpratır ve bunalmış hissedersiniz.

Sorumluluğunu üstlenmeye hazırladığınız şeylerden mutlaka emin olun ve ona göre seçin. Eğer gerçekten yaptığınız işten mutlu olmayacak ve sürekli stresli hissedecekseniz “hayır” demekten çekinmeyin.

Kabul ettiğiniz şeylerde seçici olmak, stres etmenlerini kontrol etmenin etkili bir diğer yoludur.

8. Hayvan Dostlarınızla Vakit Geçirin

Evcil bir hayvanınızın olması, gün içerisinde yaşadığınız stresi azaltabilir.

Kedi, kuş, köpek veya diğer evcil hayvanlarınızla zaman geçirmek, pozitif duygu hissini artırır ve evde dahi olsanız aktif olmanızı sağlar.

Hayvanlarla kurduğunuz bağı güçlendirmek, duygu durum değişikliklerinizi kontrol etmenize yardımcı olur ve stresi gidermenin farklı bir yolu olarak karşımıza çıkar.

Dengeyi koru hayatını yönet

Nihayetinde öğrenciler için stres, normal bir duygu durum değişimidir. Öğrencilik hayatınız boyunca stres, kaygı ve endişe var olsa da, hissedilen duyguyu azaltmanın etkili pek çok yolu vardır. Başlangıç noktanız stresin kaynağını bulmak olmalıdır.

Yukarıda saydığımız tüm faktörler ev-okul-iş ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi korumanızı sağlar. Bununla birlikte aşırı stres, daha büyük problemlere yol açar. Bu nedenle stresli hissetmenize neden olan şeyi tespit etmeli ve üstesinden nasıl gelebileceğinize dair çeşitli yollar bulmalısınız. Elbette bulmakla kalmamalı mutlaka uygulamalısınız.