Öğrenciler aşılanacak mı? Çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." dedi, "Yüzde yüz katılım bekliyoruz." çağrısını yaptı.

Öğrenciler aşılanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin korona aşısı olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşlaalarına ilişin olarak, “Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Öte yanda Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği aktarılan açıklamada, ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba da uygulanabileceği kaydedildi. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.