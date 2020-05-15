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Öğrenciler, 19 Mayıs için evlerinde kamera karşısına geçip klip hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:15:22 -
Öğrenciler, 19 Mayıs için evlerinde kamera karşısına geçip klip hazırladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Biz Atatürk Gençleriyiz" adlı marşı seslendirerek klip hazırladı.

Kepirtepe Anadolu Lisesinde proje danışmanı ve müzik öğretmeni Burcu Şimşek Dağ öncülüğünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan öğrenciler, evlerinde kamera karşısına geçti.

Söz ve müziği Muammer Sun'a ait marşı seslendiren öğrencilere, müzik öğretmeni Levent Dağ piyanosuyla eşlik etti. Klibin yönetmenliğini ise Arda Uğurlu yaptı.

14 öğrencinin yer aldığı klip, okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, gazetecilere yaptığı açıklamada, klibe destek veren öğrencilere teşekkür etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Toklu, klibin beğeni topladığını dile getirdi.

Toklu, yeniden okulda öğrencilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını kaydetti.


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