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Yerel öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da bir öğrenci servisinin yaptığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:22:00 - 2022-03-09 10:45:05
öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kazayerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Valilikten açıklama

SamsunValiliği’nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, “Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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