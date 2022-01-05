Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı!
Muğla'da tırla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 16'sı öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, T.E'nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada, servis şoförü ile 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)