  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı!
Yerel

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı!

Muğla'da tırla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 16'sı öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:32:00 -
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı!

Kaza, Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, T.E'nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada, servis şoförü ile 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay