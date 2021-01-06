Öğrenci nakil nasıl yapılır? İlkokul ortaokul lise nakil işlemleri

Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İlkokul ve ortaokulda nakil işlemleri merak edilmekte. Okul nakilleri ancak taşınma durumlarında mümkündür. Taşınma esnasında eğitimin aksamaması için bir an önce çocukların nakil işlemleri tamamlanmalıdır. Lisedeki okul nakil işlemleri için ise, liseler belirli sayıdaki öğrenciği LGS puanına göre aldığından lise yerleştirme sınavı esnasında alınan puana göre yeni okula nakli yapılabilir.

İlkokul nakil işlemleri nasıl yapılır?

Okul öncesi ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda nakil işlemleri adrese dayalı olarak yapılır. Her okulun belirli bir bölgeyi kapsayan kayıt alanları bulunur. Taşınma sonrasında yeni adres hangi okulun kayıt alanında ise çocuğun nakli de o okula yapılır. Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yeni adresin nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Eğer taşınılan konut boş bir konut ise doğrudan nüfus müdürlüğüne gidilip yeni adres beyan edilerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Yani adres beyanı ayrıca e-devlet sisteminden, İnternet aracılığı ile de yapılabilir. Ancak taşınılan konutta yaşayan birileri varsa, yeni adres beyanı yapılırken nüfus müdürlüğüne konutta oturduğunu daha önce beyan eden kişinin de gitmesi gerekir.

Adres değişikliği resmi olarak tamamlandıktan sonra Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden alınan adres bilgileri doğrudan e-okul sistemine aktarılır. Son olarak kayıt alanı bu adresi kapsayan okula velinin çocuğun kimliği ile müracaat etmesi sonucunda okul nakli işlemi tamamlanır.

Liselerde nakiller nasıl yapılır?

Liselerdeki okul nakli işlemleri ise ilk ve orta dereceli okullara göre farklılık gösterir. Bunun sebebi ise liselerin belirli sayıda öğrenciyi, puan sıralaması almasıdır. Liselere yerleştirmede esas alınan bu puanlar ise 8. sınıfta girilen ortak sınavlarda alınan notlara ve 5,6 ve 7. sınıflardaki ortalama ders başarılarına göre hesaplanır. İlk yerleştirmede sağlanan adaletin daha sonradan bozulmaması içinse nakil işlemlerinde de bu puanlamaya dikkat edilir. Taşınma sonra sonrasında lise öğrencilerin yeni bir okula nakillerinin yapılabilmesi için öncelikle yeni adres çevresindeki liselerin boş kontejyanlarının ve taban puanlarının araştırılması gerekir. Bu araştırma sonucunda uygun şartları taşıyan liseler arasından tercih yapılabilir.

Nakil için lise tercihi yapılırken, puanın ve kontejyanın uygun olması şartıyla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi gibi farklı lise türleri arasında da nakil yapılabilir. Puan ve kontenjanın uygun olması durumunda Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi arasında da geçişler de mümkündür. Ancak farklı tür liselere nakil ancak 10. Sınıfın sonuna kadar yapılabilir. Aynı tür okullar arasında geçiş ise 11. Sınıfın sonuna kadar mümkündür.

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