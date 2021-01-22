Koronavirüs salgını sebebiyle resmi ve özel eğitil kurumlarda isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri öğrenci hareketliliğinin azaltılması amacıyla durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada nakil ve geçiş işlemlerinin başladığı belirtildi.

Öğrenci nakil geçiş işlemleri başladı mı? MEB nakil işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Nakil ve geçiş işlemleri için e devlet sistemine web tarayıcınız ya da uygulamadan ulaşmanız gerekiyor. Sisteme TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra işlemleriniz e okul'a yönlendirilecek. Böylelikle gerekli adımları takip ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

NAKİL İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ