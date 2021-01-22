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Eğitim Öğrenci nakil geçiş işlemleri başladı mı? MEB nakil işlemleri
Eğitim

Öğrenci nakil geçiş işlemleri başladı mı? MEB nakil işlemleri

E devlet nakil işlemi | Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. Peki, nakil işlemleri nasıl yapılıyor? E devlet öğrenci nakil sayfası | Öğrenci nakil işlemleri nereden nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:34:00 -
Öğrenci nakil geçiş işlemleri başladı mı? MEB nakil işlemleri

Koronavirüs salgını sebebiyle resmi ve özel eğitil kurumlarda isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri  öğrenci hareketliliğinin azaltılması amacıyla durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada nakil ve geçiş işlemlerinin başladığı belirtildi.

Öğrenci nakil geçiş işlemleri başladı mı? MEB nakil işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Nakil ve geçiş işlemleri için e devlet sistemine web tarayıcınız ya da uygulamadan ulaşmanız gerekiyor. Sisteme TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra işlemleriniz e okul'a yönlendirilecek. Böylelikle gerekli adımları takip ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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