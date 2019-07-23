Öğrenci evine yatırım

Aylık bin 900 TL’lik taksitlerle Türkiye’de öğrenci evi sahibi olma imkanı sunuluyor.

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, başlattığı yeni uygulama ile aylık bin 900 TL’lik taksitlerle Türkiye’de öğrenci evi sahibi olma imkanı sunacak. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, yüzde 25’lik peşinat ödemesi, iki adet ara ödeme ve bin 900 TL’lik 36 ay vadeli sabit taksitlerle toplamda 274 bin TL’ye yatırımcı olma fırsatı veriliyor.

“Türkiye’de yatırımcı olmanın şartları değişiyor”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Türkiye’de alternatif gayrimenkul yatırımlarının tanıtımı açısından üstlendikleri misyonun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye’de yatırımcı olmanın şartlarını adeta yeniden belirlediklerinin altını çizen Karayel, “Sakarya, Kocaeli ve Düzce’deki projeleriyle birçok ilke öncülük eden Univa, yatırımcılara sunduğumuz avantajların yanı sıra alım şartları konusunda da çok sayıda kolaylığı beraberinde getiriyor. Türkiye’de yatırımcı olmanın şartlarını adeta yeniden şekillendiriyoruz. Bu kapsamda yatırımcılara sunduğumuz kampanyalar da bu misyonumuzu destekliyor. Yeni başlattığımız kampanya da bu misyonumuzun en önemli örneklerinden. Kampanyamız sayesinde yatırım yapmak isteyenler kira öder gibi öğrenci evi sahibi olabilecekler. Univa’nın alternatif gayrimenkul alanında üstlendiği misyonunun Türkiye’deki yatırımcılar için yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyoruz” diye konuştu.