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Eğitim Öğrenci akbili devam etsin diye açık öğretime yazılan vatandaşlara kötü haber
Eğitim

Öğrenci akbili devam etsin diye açık öğretime yazılan vatandaşlara kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-08-21 16:28:00 -
Öğrenci akbili devam etsin diye açık öğretime yazılan vatandaşlara kötü haber

Öğrenci akbilini devam ettirmek amacıyla açık öğretim fakültesi yazan vatandaşlara kötü haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerin zam yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam yapıldı.

Geçen sene 620 lirayla 1120 lira arasında değişiklik gösteren dönemlik kayıt ücretlerine zam yapıldı.

2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.

Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.
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