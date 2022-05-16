Öğrenci affı şartları neler? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lisans, yüksek lisans affı ne zaman çıkacak?

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine müjde! Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? İşte detaylar. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti'nin 'öğrenci affı' ile ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık. Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Lisans, yüksek lisans affından kimlar yararlanacak?

Eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlatıldı. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verdiği bilgiye göre 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen ve şu an pasif durumda olan 4 milyon 253 bin 814 öğrenci bulunuyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, "Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Lisans, yüksek lisans affı ne zaman çıkacak?

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak da "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı. Yasal süreyi aşan, maddi durum ve sağlık sorunları gibi çeşitli sebeplerden ilişiği kesilen lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitime tekrar başlaması için atılmış bir adım. Temmuz ayında bu affın uygulanacak olması da güz dönemi itibariyle bu öğrencilerin yeniden eğitimine başlaması anlamına geliyor. Aftan yararlanabilmek için terör unsurlarına bulaşmamış olmak, disiplin cezası almamış olmak ve illegal örgütlere dahil olmamak gibi şartlar var" diye konuştu.