Öğrenci affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren öğrenci affına ilişkin müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." demişti. Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Öğrenci affından kimler yararlanacak?

Yasayla yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlarla sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve intihal suçundan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Öğrenci affı başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Öğrenci affıyla ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Öğrenci affı başvurusu asıl yapılır?

Öğrenci affından faydalanmak isteyen öğrenciler, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru formu ile yani başvuru dilekçesi ile daha önce bağlı olduğu fakültenin öğrenci işlerine bizzat müracaat edebilecekler.

Öğrenci affı başvurusu için istenen belgeler (evraklar) neler?

Lise diploması aslı

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Erkek adaylardan askerlik belgesi veya askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhis belgesi

2 fotoğraf

Öğrenim ücreti ( ikinci öğretim öğrencilerinden talep ediliyor. )

Başvuru sırasında bu belgeleri yanınızda bulundurmanız akabinde başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz fakat bazı üniversiteler başvuru evrakları için farklı belgeler talep ettiğinden; üniversitenizin İnternet sitesinden gerekli belgeleri öğrenebilirsiniz