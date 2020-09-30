  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti
Spor

OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti

Başantrenör Alper Durur: - "Avrupa'da geçen yıl OGM Ormanspor için rüya gibi bir seneydi. İlk 8'e kaldık ve çok iyi işler yaptık. Bu yıl hedefimiz onun üzerine çıkmak" - Takım kaptanı Nilay Kartaltepe: - "Avrupa'da yukarıya oynamayı hedefliyoruz. Geçen sene yakaladığımızın üzerine çıkarsak, bizim için büyük bir başarı olur"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:13:46 -
OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda geçen yıl adını 8'li tura yazdırma başarısı gösteren Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi OGM Ormanspor, bu performansının üzerine çıkmayı hedefliyor.

Başantrenör Alper Durur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, sezon hazırlıklarının da alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini söyledi.

Mersin'de katıldıkları hazırlık turnuvalarında oyuncuların durumunu ve gelişimini gözlemlediklerini anlatan Durur, takıma katılacak yabancı oyuncularla kadroyu tamamlayacaklarını dile getirdi.

Durur, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmaktan çok mutluluk duyduğum bir takım. Hedefi olan çok genç oyuncu var. Bunlarla birlikte tecrübeli oyunculara da sahibiz. Hedefimiz her maçı sonuna kadar oynayabilmek. Geçen senenin üzerine koyarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Bu sene, geçen senekinden daha iyi şeyler yapmayı hedefliyoruz. Bütçemiz ne kadar azalmış olsa da biz hedeflerimiz doğrultusunda yola çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Avrupa'da geçen yıl OGM Ormanspor için rüya gibi bir seneydi. İlk 8'e kaldık ve çok iyi işler yaptık. Bu yıl hedefimiz onun üzerine çıkmak. İnşallah gerçekleştiririz."

- Kartaltepe: "Her gün daha ileri gidiyoruz"


Başkent ekibinin kaptanı Nilay Kartaltepe, takımın bu yıl yeni bir kadroyla mücadele edeceğini aktardı.

Genç ve enerjik bir takım olduklarını ifade eden Nilay, "Her gün daha ileri gidiyoruz. Birlikte oynayan oyuncularımız var. Takımın kimyası ve arkadaşlık ortamı iyi. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ligde play-off'a kalmak istiyoruz. Bu sezon gerçekten çok iyi takımlar kuruldu." açıklamasında bulundu.

Nilay, bu sezon da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Avrupa'da yukarıya oynamayı hedefliyoruz. Geçen sene yakaladığımızın üzerine çıkarsak, bizim için büyük bir başarı olur. Çünkü her sene üzerine koyarak gidiyoruz. İnşallah geçen senenin üzerine çıkacağız." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Damla Gezgin ise ligde play-off hedefleri olduğunu vurgularken, "Avrupa'da da hedeflerimiz yüksek. Öncelikle grubu geçip ardından ilk 8'e kalmak istiyoruz. Geçen sene ilk 8'e kalmıştık. Onun üstüne koymak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı
Gündem

o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün yeni tip koronavirüs testlerinin p..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay