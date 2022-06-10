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Ekonomi OGM danışman arıyor
Ekonomi

OGM danışman arıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi kapsamında bireysel danışman alımı için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 15:14:00 -
OGM danışman arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre  Danışmanlar, Dünya Bankası’nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” – Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe alınacaktır.

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, okunup indirilebilecektir.

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx​

Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü

TULİP Proje Koordinasyon Birimi Satınalma Sorumlusu

Mehmet PAZAR Şube Müdürü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0312 296 40 00 (PBX)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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