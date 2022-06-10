OGM danışman arıyor
Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi kapsamında bireysel danışman alımı için duyuru yaptı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Danışmanlar, Dünya Bankası’nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” – Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe alınacaktır.
Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, okunup indirilebilecektir.
Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü
TULİP Proje Koordinasyon Birimi Satınalma Sorumlusu
Mehmet PAZAR Şube Müdürü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 296 40 00 (PBX)
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