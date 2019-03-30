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OGM 5 bin personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:13
OGM 5 bin personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi. İzmir’de partisinin seçim çalışmalarına katılan Bakan PakdemirliTarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atamalarla ilgili çok uzun süredir bir beklenti olduğunu söyledi. “Norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik” ifadesini kullanan Pakdemirli, “Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi. Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:13
  1. İzmir
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
  4. Bakan Pakdemirli
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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