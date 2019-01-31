Oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen baba, dehşet saçtı Kayseri'de oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen Ahmet Ç., isimli baba, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Kayseri'de, taksi durağında çalışan oğlu Mustafa Ç'nin işten çıkarılmasına kızan baba Ahmet Ç., durak çalışanı 3 kişiyi bıçakla yaradı. 3 kişiyi bıçakladı Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ç., taksi şoförü olarak çalışan oğlu Mustafa Ç.'nin işten çıkarılmasını öne sürerek, taksi durağına gelip, çalışanlarla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ç., durak çalışanı Mesut Ü., Okan Ü. ve Hasan G.'yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında kendisi de bıçakla yaralandı. Yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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