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Spor Oğlunu oyuna soktu, maçı kazandı!
Spor

Oğlunu oyuna soktu, maçı kazandı!

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna soktu. 19 yaşındaki oyuncu ise 89. dakikada takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 15:57:00 -
Oğlunu oyuna soktu, maçı kazandı!

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna soktu. 19 yaşındaki oyuncu ise 89. dakikada takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Karşılaşma, oldukça dramatik anlara sahne oldu.

Ev sahibi Estoril, Porto karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının başında 49. dakikada durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ OĞLU ATTI

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna soktu. 19 yaşındaki oyuncu ise 89. dakikada takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.

Baba-oğulun sevinci ise geceye damgasını vurdu.

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