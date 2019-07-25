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"Oğlumun ölüsü bulunursa davul çaldıracağım" demişti! Cesedi bulundu

Adana'da dün nehre atladığı iddia edilen 35 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Fazıl Sayılır'ın cesedi bulundu. Gencin annesi dün, "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım davul çaldıracağım" diyerek gözyaşı dökmüştü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
"Oğlumun ölüsü bulunursa davul çaldıracağım" demişti! Cesedi bulundu

Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucuya başlayan ve motosikleti ile nehre atlayan 35 yaşındaki Fazıl S.'nin Seyhan Nehrinde cesedi bulundu.Dün anne Aysel Sayılır "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım davul çaldıracağım" diye feryat etmişti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran Fazıl Sayılır, 23 Temmuz günü Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.

Annesi Aysel Sayılır da sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğindeki dalgıç polisleri bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Sayılır bir türlü bulunamadı.

Cesedi köprünün altında bulundu

Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca akşam aramalara ara verildi. Bu sabah dalgıç polisler tekrar aramaya başladı. Yapılan aramalarda gencin cesedi köprünün hemen alt tarafında bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"Oğlum öldüyse davul çaldıracağım"

Dün anne Aysel Sayılır "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım davul çaldıracağım" diye feryat etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
  1. Adana
  2. Fazıl Sayılır

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