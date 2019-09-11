Oğlu yaptığı yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Adana'da Atike T. (70), yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.11 Eylül 2019 Çarşamba 10:37
Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi.
Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evininbalkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polismerkezine götürüldü.
Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'ninuyuşturucubağımlısı olduğunu iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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