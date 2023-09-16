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Dünya Oğlu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı! O anneden rezil savunma
Dünya

Oğlu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı! O anneden rezil savunma

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:56:00 -
Oğlu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı! O anneden rezil savunma

Bir erkeğin kadınla uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanması dünya çapında gündem oldu. Oğlu uçakta cinsel ilişkiye giren anne ise büyük bir pişkinliğe imza atarak ahlaksız oğluna sahip çıktı. Yüzsüz anne, “Kimseye zarar vermediler. Kabin ekibinin kapıyı açması yanlıştı" dedi.

Bir erkeğin kadınla uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanması dünya çapında gündem oldu.

Oğlu uçakta cinsel ilişkiye giren anne ise büyük bir pişkinliğe imza atarak ahlaksız oğluna sahip çıktı. Yüzsüz anne, “Kimseye zarar vermediler. Kabin ekibinin kapıyı açması yanlıştı" dedi.

Edinilen bilgilere göre, 23. yaş gününü kutlayan Piers Sawyer adlı bir genç ve adı açıklanmayan bir kadın, Ibiza’ya uçarken uçak tuvaletinde uygunsuz bir şekilde kabin ekibine yakalandı.

Konu hakkında açıklama yapan Sawyer’ın annesi, oğlunun görüntülerinin bir TV programında tartışılması karşısında şok olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anne, ikilinin "kimseye zarar verdiğini" düşünmediğini ve kabin ekibinin "kapıyı açmaması gerektiğini" söyleyerek ahlaksızlığı savundu.

 

 

 

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