Oğlu kendisinden de ünlü çıktı! Bakın kimmiş

1975 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı filminde okul müdürü olarak izleyicinin sinir olduğu ünlü oyuncu Muharrem Gürses hakkında büyük sır ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun oğlu kendisinden de ünlüymüş...

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse de unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Türk Sinemasının en sevilen film serisi olan Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde rol alan oyuncu Muharrem Gürses yeniden gündem oldu.

Amasya doğumlu Muharrem Gürses'in, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anne ve babası veremden vefat etti. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Muharrem Gürses, bir süre resim öğretmenliği yaptı. İçindeki tiyatro sevgisini yok sayamayan Muharrem Gürses, Şehir Tiyatroları'nda sahne alarak oyunculuğa adım attı. Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kuran usta oyuncu aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürüne hayat veren Muharrem Gürses'in oğlu kendisinden de ünlüymüş.

İŞTE ÜNLÜ İSMİN OĞLU

Muharrem Gürses'in oğlu, kendisi gibi oyunculuk yapan Atilla Arcan'dır.

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Babasının soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan, pek çok film ve dizide usta oyunculuğunu sergiledi.

Atilla Arcan'ın en dikkat çeken performansı ise elbette Süleyman Demirel taklidi oldu. Arcan, bir söyleşisinde, herhangi birinin taklidini iyi yapabilmek için o kişiyi sevmesi gerektiğini ifade etmişti.

SEKSENLER DİZİSİNİN YILDIZIYMIŞ

Ancak Atilla Arcan en bilinen rolü ise Seksenler dizisinde canlandırdığı "Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu" oldu. Sevilen karakteri canlandıran oyuncu, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.