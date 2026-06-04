Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu
Alman basınının devi BILD, transfer piyasasını sallayacak Can Uzun bombasını patlattı! Peşinde Milan, Napoli ve Premier Lig kulüplerinin olduğu milli yıldız için Galatasaray gemileri yaktı.
Alman basınının devi BILD, transfer piyasasını sallayacak Can Uzun bombasını patlattı! Peşinde Milan, Napoli ve Premier Lig kulüplerinin olduğu milli yıldız için Galatasaray gemileri yaktı.
BILD gazetesi, Galatasaray'ın keyfini kaçıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli yıldızımız Can Uzun, sergilediği performansla dev kulüpleri birbirine düşürdü. Genç yetenek için en ciddi ve ısrarlı hamle ise Türkiye'den geldi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve değişen yabancı kuralını da göz önünde bulunduran Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasına Can Uzun'u yazdı.
Can Uzun'a olan ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. İtalya Serie A'nın köklü devleri AC Milan ve Napoli de oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Özellikle Milan'ın, Alman ekibinde yaşanan teknik direktör krizinin ardından fiyatı revize edilen genç yıldız için ciddi şekilde pusuda beklediği aktarılıyor.
Bu ekiplerin yanı sıra Premier Lig'den de birkaç kulübün de Frankfurt'un kapısını çalmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
Avrupa'yı peşinden sürükleyen milli futbolcunun geleceğiyle ilgili planı da netleşti. BILD'in haberine göre; yoğun transfer baskısı altında olan Can Uzun, geleceğine dair nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından verecek.
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