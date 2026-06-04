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Spor
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Yeniakit Publisher
Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Alman basınının devi BILD, transfer piyasasını sallayacak Can Uzun bombasını patlattı! Peşinde Milan, Napoli ve Premier Lig kulüplerinin olduğu milli yıldız için Galatasaray gemileri yaktı.

#1
Foto - Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

BILD gazetesi, Galatasaray'ın keyfini kaçıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli yıldızımız Can Uzun, sergilediği performansla dev kulüpleri birbirine düşürdü. Genç yetenek için en ciddi ve ısrarlı hamle ise Türkiye'den geldi.

#2
Foto - Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve değişen yabancı kuralını da göz önünde bulunduran Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasına Can Uzun'u yazdı.

#3
Foto - Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Can Uzun'a olan ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. İtalya Serie A'nın köklü devleri AC Milan ve Napoli de oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Özellikle Milan'ın, Alman ekibinde yaşanan teknik direktör krizinin ardından fiyatı revize edilen genç yıldız için ciddi şekilde pusuda beklediği aktarılıyor.

#4
Foto - Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Bu ekiplerin yanı sıra Premier Lig'den de birkaç kulübün de Frankfurt'un kapısını çalmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

#5
Foto - Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Avrupa'yı peşinden sürükleyen milli futbolcunun geleceğiyle ilgili planı da netleşti. BILD'in haberine göre; yoğun transfer baskısı altında olan Can Uzun, geleceğine dair nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından verecek.

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