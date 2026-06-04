Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu

Can Uzun'a olan ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. İtalya Serie A'nın köklü devleri AC Milan ve Napoli de oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Özellikle Milan'ın, Alman ekibinde yaşanan teknik direktör krizinin ardından fiyatı revize edilen genç yıldız için ciddi şekilde pusuda beklediği aktarılıyor.