Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri
Dil öğrenme süreci herkes için aynı hızda ve kolaylıkta ilerlemiyor. Bazı diller fonetik yapısı sayesinde kısa sürede kavranabilirken; bazıları ise köklü gramer kuralları, sıra dışı telaffuzları ve alfabesindeki görsel zorluklar nedeniyle yıllar süren bir emek gerektirebiliyor. Dil bilimcilerin küresel çapta yaptığı son değerlendirmeler ve kriterler sonucunda "Dünyanın En Zor Dilleri" sıralandı. Yabancıların öğrenirken adeta kabuslar gördüğü listede, zengin kelime türetme gücüyle Türkçe de üst sıralarda kendine yer buldu.