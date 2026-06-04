Siyaseti Futbol Sahasına Taşıyan Eğlenceli Video Sosyal Medyada Viral Oldu

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunu konu alan videoda, siyaset dünyasının tanınmış isimleri futbol sahasında bir araya getirildi. Her liderin kamuoyunda bilinen tavırları ve hareketleri, futbol sahnesine uyarlanarak esprili bir anlatım ortaya çıkarıldı.

Videonun en dikkat çeken karakterlerinden biri Mustafa Sarıgül oldu. Kaleci olarak sahaya çıkan Sarıgül, yediği golün ardından öfkeyle kale direğine vururken gösterildi.

Özkan Yalım'ın beline havlu sararak koştuğu görüntüler, otel görüntülerini hatırlattı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise daha önce CHP Genel Merkezi önünde polislere hortumla su sıkmasıyla gündem olan görüntülere gönderme yapılarak bu kez saha kenarında çimleri sularken resmedildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sert bir şut çektiği sahne dikkat çekerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise kaleye giren topu çaresizce izleyen oyuncu olarak kurgulandı.

Videoda diğer siyasi liderler sahada antrenman yapıp maça hazırlanırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yedek kulübesinde beklediği görüldü.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise sahaya çıkmak yerine tribünde elinde "Maç TRT'den izlenir" yazılı pankartla yer aldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise oyuna girmek için kenarda bekleyen futbolcu olarak tasvir edildi.

Kamuoyunda "Fırıldak" lakabıyla tanınan Cemal Enginyurt'un tribünlerde amigo rolüne büründüğü görüntüler de videonun dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Videonun en çok konuşulan bölümlerinden biri ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçen sahneler oldu. Özgür Özel'in kendisini yere bırakarak faul beklediği ve mağdur rolü oynadığı sahneler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

En ilginç karelerden biri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayrıldı. Bahçeli, tribünde sakin bir şekilde oturup purosunu içerken maçı izleyen karakter olarak gösterildi.

Siyaset ve futbolu mizahi bir dille buluşturan video, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek binlerce paylaşım ve yorum aldı. Özellikle siyasi göndermeler ve karakterlerin gerçek hayatta özdeşleştiği davranışların futbol sahasına uyarlanması, videonun viral olmasında önemli rol oynadı.