  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti... Dünyanın en zor dilleri listesi yayınlandı! İşte Türkçe’nin yeri Can Uzun'un kararı belli oldu! Bild manşetten duyurdu Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar İtalyanlar resmen duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...  Eski Milletvekili Tevfik Diker’den gündeme ilişkin açıklamalar: Hangi tip siyasetçi makbul? Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu
Gıda
12
Yeniakit Publisher
Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar
AA Giriş Tarihi:

Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Türkiye'nin farklı illerinden gezgin arıcılar, kovanlarını Muş Ovası'na yerleştirmeye başladı.

#1
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Zengin bitki örtüsü, geniş meraları ve yüksek rakımlı yaylalarıyla arıcılık için elverişli imkanlar sunan Muş, bu yıl da gezgin arıcıların uğrak noktaları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen arıcılar, kovanlarını ovaya yerleştirerek sezon hazırlıklarına başladı.

#3
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, kentte bu yıl yaklaşık 650 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.

#4
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Muş'un arıcılık açısından oldukça ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti: "İlimizdeki önemli tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır.

#5
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Arıcılık yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

#6
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır.

#7
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Farklı illerden gelen gezginci arıcılar, mayıs ve haziranda ilimize gelerek konaklamakta, ağustosta ise farklı bölgelere hareket etmektedir."

#8
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Kente geçen yıl yaklaşık 710 gezgin arıcının 290 bin kovanla geldiğini bildiren Gönç, bu yıl şimdiye kadar ise 200 gezgin arıcının 65 bin arılı kovanla kente ulaştığını ifade etti.

#9
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Muş'un arıcılık alanındaki güçlü potansiyeline dikkati çeken Gönç, "Bu yıl itibarıyla ilimizdeki kovan sayısı 60 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük artış yaşandı." dedi.

#10
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Yaklaşık 50 yıldır arıcılıkla uğraşan Hasan Yılmaz ise "İlkbaharın gelmesiyle yeniden Muş Ovası'na dönüyoruz.

#11
Foto - Gezgin arıcılar Muş Ovası'nda Dere tepe dolaşıp bal topluyorlar

Yaklaşık 20 gün ovada kaldıktan sonra Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına çıkıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AYM’den nafaka için tarihi karar
Gündem

AYM’den nafaka için tarihi karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı.

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma
Gündem

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

Silivri’de görülen ve yüzlerce sanığın yargılandığı "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, dün yaşanan İmamoğlu'na doğum günü p..
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de, lüks yaşantıları ve adli davalarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını ya..
Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu!
Dünya

Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu!

Danimarka’da, içinde tek bir Müslüman nüfusun dahi barınmadığı ücra bir adada eşine az rastlanır bir hidayet öyküsü yaşandı. Hayatları boyun..
Almanya tarihinde bir ilk: Resmen giremedi!
Avrupa

Almanya tarihinde bir ilk: Resmen giremedi!

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelik seçimlerinde Almanya, tarihinde ilk kez üyelik yarışını kaybetti. Gizli oylamada Portekiz 134, Avustur..
YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti
Gündem

YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP kurultayına ilişkin verdiği gerekçeli kararı değerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23