Mourinho’dan çok tartışılacak hamle! TFF’yi AİHM'e şikâyet etti
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde TFF’den aldığı cezaları resmen AİHM’e taşıdı.
AİHM, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"
Jose Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.
Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren Portekizli çalıştırıcı; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.
6 AY SÜRESİ BULUNUYOR
Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor.
Türkiye'nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor.
MOURINHO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'de 2024 yılında göreve başlayan Mourinho Ağustos 2025'te gönderilmişti. Sarı lacivertli takımda 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.
Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Mourinho'nun adı Real Madrid'le anılıyor. Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getireceğini açıklamıştı.