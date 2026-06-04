  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa'da 1,3 milyon iş risk altında Kriz AB’nin başını yiyecek CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız Tüm İslam alemine rağmen Gazze tek öğün yemeğe mahkum! YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti TBMM Raporu Alarm Verdi: Alkol ve Uyuşturucu Çocukları Suça Sürüklüyor Milyonlarca emekli bu yanıtı bekliyordu! Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı" Altın düşüyor diye sakın üzülmeyin! Uzman isim tarih verdi! Galata Kulesi'nde "Çevre duyarlılığı" Tarihi kule ışıl ışıl aydınlandı Almanya tarihinde bir ilk: Resmen giremedi!
Spor Mourinho’dan çok tartışılacak hamle! TFF’yi AİHM'e şikâyet etti
Spor

Mourinho’dan çok tartışılacak hamle! TFF’yi AİHM'e şikâyet etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mourinho’dan çok tartışılacak hamle! TFF’yi AİHM'e şikâyet etti

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde TFF’den aldığı cezaları resmen AİHM’e taşıdı.

AİHM, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

Jose Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren Portekizli çalıştırıcı; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

6 AY SÜRESİ BULUNUYOR

Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor.

Türkiye'nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'de 2024 yılında göreve başlayan Mourinho Ağustos 2025'te gönderilmişti. Sarı lacivertli takımda 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Mourinho'nun adı Real Madrid'le anılıyor. Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getireceğini açıklamıştı.

Real Madrid'in yeni Teknik direktörü Mourinho oldu!
Real Madrid'in yeni Teknik direktörü Mourinho oldu!

Spor

Real Madrid'in yeni Teknik direktörü Mourinho oldu!

Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı
Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı

Spor

Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23